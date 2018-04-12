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’Gaybubet evi’nde üst düzey FETÖ’cüler yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 09:58 | Son Güncelleme

Adana’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen 6 şüpheli, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde gözaltına alındı.

Adana’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen 6 şüpheli, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde gözaltına alındı. Operasyonda, çok sayıda telefon, bilgisayar, sahte kimlik, sahte pasaport ve yüklü miktarda para ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY’ye yönelik istihbari çalışmaları neticesinde, Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evinde 6 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin yaklaşık 1,5 yıldır arandıkları ve örgütte üst düzey yönetici konumunda oldukları iddia edildi.
Zanlıların yakalandığı evde yapılan aramalarda çok sayıda telefon, bilgisayar, sahte kimlik ve sahte pasaport ile yüklü miktarda para ele geçirildi.
Öte yandan, ekiplerin eve girdiği sırada zanlılardan birinin binanın hemen yanındaki inşaat alanına bir cep telefonu attığı iddiasıyla arama çalışması başlatıldı.
Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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