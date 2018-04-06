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Gaybubet evinde yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 15:38 | Son Güncelleme

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün ortak çalışması sonucunda gaybubet evinde yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında yakalama kararı bulunan ve görevlerinden ihraç edilmiş olan 4.Sınıf Emniyet Müdürü H.Y.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün ortak çalışması sonucunda gaybubet evinde yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında yakalama kararı bulunan ve görevlerinden ihraç edilmiş olan 4.Sınıf Emniyet Müdürü H.Y. ile Kurmay Yarbay M.E.C., İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün ortak çalışması sonucunda, FETÖ’nün ’gaybubet evi’ olarak bilinen evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 2 kişi, adliyeye sevk edildi.

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