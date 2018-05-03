HABER

Gaybubet evinde yakalanan koca tutuklandı, eşine ev hapsi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 09:57 | Son Güncelleme

ADANA'da FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evi'ne düzenlenen operasyonda, örgütün üniversite öğrencilerinden sorumlu olan karı- koca yakalandı.

Gaybubet evinde yakalanan koca tutuklandı, eşine ev hapsi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evi'ne düzenlenen operasyonda, örgütün üniversite öğrencilerinden sorumlu olan karı- koca yakalandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Seyhan ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde örgütün 'gaybubet evi' olduğu tespit edilen adrese, 22 Nisan'da operasyon düzenledi. Baskında Abdulkadir K. (33) ile eşi Şule K. (31) yakalandı. Polis, ayrıca şüphelilerin cep telefonlarında örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' tespit etti. Yapılan araştırmada Abdulkadir K.'nin öğrenci evlerinden, eşi Şule K.'nin ise üniversite öğrencilerinden sorumlu olduğu ortaya çıktı. Sorgularında susma haklarını kullanan şüphelilerden Abdulkadir K. tutuklandı, eşi Şule K.'ye ise ev hapsi verildi.

FOTOĞRAFLI

Gaybubet evinde yakalanan koca tutuklandı, eşine ev hapsi

Erdoğan hakkında flaş iddia!Erdoğan hakkında flaş iddia!
Bu haberi okumadan plan yapmayın!Bu haberi okumadan plan yapmayın!
Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e sitemBülent Arınç'tan Abdullah Gül'e sitem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan etti

Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan etti

Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun'un ölüm sahnesi ve Ertuğrul Bey'in gözyaşları herkesi duygulandırdı

Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun'un ölüm sahnesi ve Ertuğrul Bey'in gözyaşları herkesi duygulandırdı

Survivor 2018 61. bölüm fragmanı! Hakan'dan Nagihan için olay sözler 'Çamurun içinde yuvarlanmam'

Survivor 2018 61. bölüm fragmanı! Hakan'dan Nagihan için olay sözler 'Çamurun içinde yuvarlanmam'

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taksim'de 'Fırça düşürme taktiği' ile turistlere kabusu yaşattılar

Taksim'de 'Fırça düşürme taktiği' ile turistlere kabusu yaşattılar

'Ölmemesinden dolayı pişmanım' demişti! Katilin yeni ifadesi şaşkına çevirdi

'Ölmemesinden dolayı pişmanım' demişti! Katilin yeni ifadesi şaşkına çevirdi

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan etti

Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan etti

Bodrum'da korkutan yangın! İş yeri sahibi: Çıldırmak üzereyim, bittim ben!

Bodrum'da korkutan yangın! İş yeri sahibi: Çıldırmak üzereyim, bittim ben!

İzmir'de sokak ortasında dehşet! Çatışma anı kamerada!

İzmir'de sokak ortasında dehşet! Çatışma anı kamerada!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.