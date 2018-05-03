Gaybubet evinde yakalanan koca tutuklandı, eşine ev hapsi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evi'ne düzenlenen operasyonda, örgütün üniversite öğrencilerinden sorumlu olan karı- koca yakalandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Seyhan ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde örgütün 'gaybubet evi' olduğu tespit edilen adrese, 22 Nisan'da operasyon düzenledi. Baskında Abdulkadir K. (33) ile eşi Şule K. (31) yakalandı. Polis, ayrıca şüphelilerin cep telefonlarında örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' tespit etti. Yapılan araştırmada Abdulkadir K.'nin öğrenci evlerinden, eşi Şule K.'nin ise üniversite öğrencilerinden sorumlu olduğu ortaya çıktı. Sorgularında susma haklarını kullanan şüphelilerden Abdulkadir K. tutuklandı, eşi Şule K.'ye ise ev hapsi verildi.

