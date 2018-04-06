HABER

Gaybubet evlerinde iki gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 13:32 | Son Güncelleme

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün ortak çalışması sonucunda emniyet müdürü ve kurmay yarbay olan iki kişi gaybubet evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında yakalama kararı bulunan ve görevlerinden ihraç edilmiş olan 4.Sınıf Emniyet Müdürü H.Y.

Gaybubet evlerinde iki gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün ortak çalışması sonucunda emniyet müdürü ve kurmay yarbay olan iki kişi gaybubet evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında yakalama kararı bulunan ve görevlerinden ihraç edilmiş olan 4.Sınıf Emniyet Müdürü H.Y. ile Kurmay Yarbay M.E.C., İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün ortak çalışması sonucunda, FETÖ terör örgütünün ‘gaybubet evi’ olarak bilinen evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Gaybubet evlerinde iki gözaltı

Savcı açıkladı: Bin 700'er yıl hapsi isteniyorSavcı açıkladı: Bin 700'er yıl hapsi isteniyor
Fransızlar da teröristlerin yanında Fransızlar da teröristlerin yanında
Yengesine saldırıp istismar etti! Yengesine saldırıp istismar etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadıköy'de hareketli dakikalar! Onlarca polis oraya akın etti

Kadıköy'de hareketli dakikalar! Onlarca polis oraya akın etti

Fuhuş şebekesinin akılalmaz şifreleri!

Fuhuş şebekesinin akılalmaz şifreleri!

Taşeron işçi sözlü sınavında ‘Marilyn Monroe’ krizi

Taşeron işçi sözlü sınavında ‘Marilyn Monroe’ krizi

Ege Denizi'nde faciadan dönüldü

Ege Denizi'nde faciadan dönüldü

Hemşire ile doktor arasındaki tartışma tazminatla bitti

Hemşire ile doktor arasındaki tartışma tazminatla bitti

Aydın'da cezaevi firarileri, Emniyet Müdürlüğü'nden kaçtı

Aydın'da cezaevi firarileri, Emniyet Müdürlüğü'nden kaçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.