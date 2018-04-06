Gaybubet evlerinde iki gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün ortak çalışması sonucunda emniyet müdürü ve kurmay yarbay olan iki kişi gaybubet evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında yakalama kararı bulunan ve görevlerinden ihraç edilmiş olan 4.Sınıf Emniyet Müdürü H.Y. ile Kurmay Yarbay M.E.C., İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün ortak çalışması sonucunda, FETÖ terör örgütünün ‘gaybubet evi’ olarak bilinen evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.