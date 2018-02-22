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Gayrimenkul zengini yaşlı adama çıplak kadınlı şantaj

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2018 16:43 | Son Güncelleme

Antalya'da H.Ö. (35), kirayı almaya gelen ev sahibi Hasan K.’nin (78) önünde soyunup, dans ederken, kadının sevgilisi Ş.Ç. (35) de bu anları kaydedip, ev sahibinden şantajla para istedi. Kafede parayı çifte teslim eden Hasan K.’nin, başındaki kasketi çıkarmasıyla harekete geçen polis, sevgilileri gözaltına aldı.

Antalya’da, çeşitli mahallelerde 54 dairesi bulunan gayrimenkul zengini Hasan K., kirayı almak için H.Ö.’nün Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi’nde oturduğu eve gitti.

İÇERİ DAVET ETTİ SOYUNMAYA BAŞLADI

H.Ö., kapıda karşıladığı Hasan K.’yi içeri davet etti. Ev sahibinin içeri girmesiyle bir anda üzerindekileri çıkaran H.Ö., bir yandan da Hasan K.’nin vücudunun çeşitli yerlerini okşamaya başladı.

KAMERAYA KAYDEDİP BAŞINA VURDULAR

Bu anları kamerayla görüntüleyen kadının sevgilisi Ş.Ç., ev sahibi Hasan K.’nin başına sert cisimle vurdu. S.Ç., çektiği görüntülerle şantaj yaparak, Hasan K.’den iki eşit taksitte 20 bin lira istedi. Taraflar, aynı günün ilerleyen saatlerinde bir kafede buluşmak için anlaştı.

KASKETİ ÇIKARINCA OPERASYON YAPILDI

Kiracısı kadının evinden ayrılan Hasan K., Antalya Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’ne giderek, başından geçenleri anlattı. Operasyon için hazırlık yapan polis, buluşma noktası kafede önlem alıp, beklemeye başladı.

Hasan K., belirtilen adrese gelen H.Ö. ve sevgilisi Ş.Ç. ile bir araya geldi. Burada parayı çifte veren Hasan K., bu sırada başındaki kasket çıkardı. Kasketin çıkarılması işaretinin ardından harekete geçen polis, çifti gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden sonraÿifadeleri alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Operasyon anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.

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Antalya şantaj

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
78 yaşında bu işlere kalkışıyorsun hadi belki inancın yok bari ilimin olsun...hiç mi ölümden korkmuyorsun dede bu kefe bu yükü taşır mı ?
okudugunu anlamamada zirvedesin. gerizekalilarin lideri olmalisin herhalde.
@aali_2018 şimdi sen bu amcanın başına bir cisim vurularak bayıltıldıktan sonra videosunun çekildiğine mi inanıyorsun baygın adamın videosunu çekseler ne olur. haberde 78 lik adam süpermen oldu uçtu dese onuda mı akıl süzgecinden geçirmezsin okuduğunu süzemeyen klasik Türk okuru.
@zerdali12 arkadaşm video bayıltılmadan çekilmiş eve girdiğinde daha sonra bayıltıp üzerini çıkarıp cektılerse o ayrı. ortalık cakal kaynıo dolandırıcı kaynıo haketmışler 78 yasında 54 evi olan adam kiracısına mı kaldı antalyayı elinden geçirir istese boş konuşma
Ne guzel keklik gibi avlamislar insan disi varliklari polisimizi askerimizi Rabbim basimizdan eksik etme onlari asla dara sokmasin
vay keklikler vay içerde dans ettirirler
Zerdali12. Okumadan yorum yapmışın
valla bizim milletin kafa zehir şeytanı bile sever de yanlış yere çalışıyor ...
antalya mı her şey olur dini imanı para olmuş oradakilerin
kadın soyunduğu ile kalmış. dede de göreceğini görmüştür :)))
78 yaşındaki adamı şantaj yapmak ne la, adam kimden korkupta size istediğiniz parayı verecek, avradından mı korkacak, yoksa rahmetli babasından mı, saçmalık olmuş, adam zengin zengin işini bilir için birde bu boyutu var...
54 dairesi olan adam kiralarını kendi başıa kapı kapı toplayıp gelir vergisinden kaçıyorsa müstahak buna
@b_macun 500 tl ye kadar olan kiralar elden alınabiliyor.Peşin hükümlü olma
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