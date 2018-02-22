Gayrimenkul zengini yaşlı adama çıplak kadınlı şantaj

Antalya’da, çeşitli mahallelerde 54 dairesi bulunan gayrimenkul zengini Hasan K., kirayı almak için H.Ö.’nün Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi’nde oturduğu eve gitti.

İÇERİ DAVET ETTİ SOYUNMAYA BAŞLADI



H.Ö., kapıda karşıladığı Hasan K.’yi içeri davet etti. Ev sahibinin içeri girmesiyle bir anda üzerindekileri çıkaran H.Ö., bir yandan da Hasan K.’nin vücudunun çeşitli yerlerini okşamaya başladı.

KAMERAYA KAYDEDİP BAŞINA VURDULAR



Bu anları kamerayla görüntüleyen kadının sevgilisi Ş.Ç., ev sahibi Hasan K.’nin başına sert cisimle vurdu. S.Ç., çektiği görüntülerle şantaj yaparak, Hasan K.’den iki eşit taksitte 20 bin lira istedi. Taraflar, aynı günün ilerleyen saatlerinde bir kafede buluşmak için anlaştı.

KASKETİ ÇIKARINCA OPERASYON YAPILDI



Kiracısı kadının evinden ayrılan Hasan K., Antalya Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’ne giderek, başından geçenleri anlattı. Operasyon için hazırlık yapan polis, buluşma noktası kafede önlem alıp, beklemeye başladı.

Hasan K., belirtilen adrese gelen H.Ö. ve sevgilisi Ş.Ç. ile bir araya geldi. Burada parayı çifte veren Hasan K., bu sırada başındaki kasket çıkardı. Kasketin çıkarılması işaretinin ardından harekete geçen polis, çifti gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden sonraÿifadeleri alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Operasyon anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.