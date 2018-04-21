Gaz dolum fabrikasında yaşanan patlama paniğe neden oldu

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde gaz dolum tesislerinde yaşanan patlama sonrasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin bir saat süren çabaları ile söndürülebildi.

Olay, saat 03.00 sıralarında Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Karadenizler Mahallesi Başyiğit Caddesi üzerinde bulunan sanayi gazları dolum tesislerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tesisin gaz dolumu yapıldığı bölümünde henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tüplerde patlama oldu. Patlama sonrasında tüplerden yükselen alevleri söndürmeye çalışan işçiler, yangını kontrol altına alamayınca durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, giderek büyüyen yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınabildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan ekipler, yangını kısa süre söndürdü.

Yaşanan patlamada yaralanan olmazken, polis ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı.