Gazete standı hırsızlığı güvenlik kamerasında

Tuncel YILMAZ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, iki çocuğun sokakta duran gazete standını çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, bugün saat 01.30 sıralarında, Altay Mahallesi Yorgancılar Sokak 3 numarada meydana geldi. Yerel gazete binasının önüne gelen, kimliği belirsiz 2 çocuk, gazete standını alarak olay yerinden uzaklaştı. Sabah işyerine gelen gazete sahibi Doğan Çizmeci, standın çalındığını fark edip, polise bildirildi.
Gazete sahibi Doğan Çizmeci, "Kaç paralık şey. Satsan para etmez. Biz o stantta gazetelerimizi teşhir ediyorduk. Burası kuyumcu dükkanların bulunduğu bir alan, her yer kameralarla dolu" dedi.
Polis, iki çocuğun yakalanması için çalışma başlattı.
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