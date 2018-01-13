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Gazete standı hırsızlığı güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ | 13.01.2018 19:30 | Son Güncelleme 11 saat önce

Tuncel YILMAZ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, iki çocuğun sokakta duran gazete standını çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün saat 01.30 sıralarında, Altay Mahallesi Yorgancılar Sokak 3 numarada meydana geldi. Yerel gazete binasının önüne gelen, kimliği belirsiz 2 çocuk, gazete standını alarak olay yerinden uzaklaştı. Sabah işyerine gelen gazete sahibi Doğan Çizmeci, standın çalındığını fark edip, polise bildirildi.

Gazete sahibi Doğan Çizmeci, "Kaç paralık şey. Satsan para etmez. Biz o stantta gazetelerimizi teşhir ediyorduk. Burası kuyumcu dükkanların bulunduğu bir alan, her yer kameralarla dolu" dedi.

Polis, iki çocuğun yakalanması için çalışma başlattı.

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