Gazeteci Kadir Demirel'i öldüren damadına 37 yıl 6 ay hapis cezası

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)-KAYINPEDERİ Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i geçen yıl bıçakla öldürdüğü ve eşi Esma Karanfil'i de yaraladığı iddia edilen tutuklu sanık Cemil Karanfil'in yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, sanık Karanfil'i “Kasten adam öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına, "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Karar oy birliğiyle alındı. KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Cemil Karanfil ile taraf avukatları hazır bulundu. Şikayetçi Demirel ailesinin avukatı Selçuk Kar, “Sanık yönünden tahrik hükümlerinin uygulanması söz konusu değildir. Eylemini tasarlayarak gerçekleştirmiştir. Maktul Demirel'e karşı eylemi sebebi ile tasarlayarak öldürme suçundan, müşteki Esma Karanfil'e yönelik tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan sanığın cezalandırılmasını talep ederiz" dedi. SANIK AVUKATI: TASARLAMA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

Sanık avukatı İrfan Öğe, “Maktul Kadir Demirel, kızlarının ve eşinin etkisi altında kalarak hakkı olmadığı halde sanığı kendi evinden kovalamak gayesi ile ve söylenenden daha önceki bir saatte müvekkilimin evine gitmiştir. Hakaretamiz bir tarzda hitapta bulunmuştur. 'Ceketini al siktir ol git' şeklinde sözler sarf etmiştir. Müşteki Esma Karanfil'in, ablası ile yazışmaları, bu yazışmaların sonrasında kendisine anlatılanların etkisinde kalan maktulün tavrı üzerine bu olay meydana gelmiştir. Tasarlama söz konusu değildir. Müvekkilim bu şekilde tahrik altında işlemiştir. Eşi olan müştekiye karşı öldürme kastı yoktur. Ona karşı eyleminin de tahrik altında gerçekleştirildiğinin kabul edilerek, takdiri indirim hükümlerinin uygulanmak sureti ile karar verilmesini talep ederiz" diye konuştu.

CEMİL KARANFİL: PİŞMANIM

Söz verilen sanık Cemil Karanfil, “Acı bir olay yaşandığı için çok rahatsızım. Üzgünüm. Psikolojime de yansıdı. Ben hayatımda bir horoz bile kesmedim. Yapamadım. Vicdan yaptım. Ancak böyle bir acı olay ile karşı karşıya kaldım. Ben hala kendime gelemiyorum" dedi. Karanfil, “Eşim çok sinirlidir. Antidepresan kullanır. Bu nedenle hep alttan aldım. Eşim, ablası ve annesinin ayrılmamız konusunda benim emeğim ile aldığım evimi benden almak, yüklü miktarda nafaka ile çocukları da almak suretiyle boşanma amaçlı yaptıkları tezgâhın sonucunda bu olay meydana gelmiştir. Olaydan dolayı pişmanım. Eşimin sinirliliği nedeni ile olaylar bu şekilde gelişmiştir. Maktulden yardım istemek amacı ile kendisini arayıp kızı ile konuşmasını istedim. Öldürmeyi planlamam gibi bir durum söz konusu değildir" ifadelerini kullandı. Son sözü sorulan Cemil Karanfil, “Benim eşimi öldürmek gibi bir amacım yoktu" dedi. TOPLAM 37,5 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Cemil Karanfil'i “Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Karanfil'e iyi hal indirimi uygulayan mahkeme heyeti cezayı 25 yıl hapis cezasına indirdi. “Eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Cemil Karanfil'i 15 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, “iyi hal" indimi uyguladı ve cezayı 12 yıl 6 ay hapis cezasına düşürdü. Böylece Karanfil toplamda 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar oy birliğiyle alındı.