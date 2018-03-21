Gazeteci Mehmet Baransu’nun, Taraf Gazetesi’nde kaleme aldığı "Gülen’i Bitirme Kararı 2004’te MGK’da Alındı" başlıklı haber kapsamında ’devletin gizli belgelerini ifşa etme’ suçundan yargılandığı davada mahkeme, sanığın son savunmasını yapması için süre vererek, duruşmayı erteledi.

Taraf Gazetesi eski yazarı Mehmet Baransu ile eski sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban’ın, "Gülen’i Bitirme Kararı 2004’te MGK’da Alındı" başlıklı haber kapsamında, "devletin gizli belgelerini ifşa etme” suçundan 50’şer yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, başka dosyadan tutuklu sanık Mehmet Baransu cezaevinden getirildi. Müşteki Milli Güvenlik Kurulu(MGK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) avukatı da salonda hazır bulundu.

Avukatı istifa dilekçesi sundu

Mahkeme başkanı, Mehmet Baransu’nun avukatı Ahmet Emre Bayrak’ın müdafilik görevinden istifa ettiğine dair dilekçeyi mahkemeye sunduğunu belirtti. Bunun üzerine söz alan Baransu, "Ben bir avukatla görüşüyorum. Kendime müdafi tutacağım. Barodan müdafi görevlendirilmesini istemiyorum" dedi.

Savunması sorulan Mehmet Baransu, son savunmasını avukatıyla yapacağını belirterek, "Bu konuda süre verilmesini talep ediyorum. Ayrıca MİT Müsteşarları ve MGK genel sekreterliğinin dosyaya gönderdiği yazılar var. MGK dosyaya gönderdiği yazıda benim yazdığım yazıların yalan olduğunu söylemiştir. El yazılarının gerçek olmadığını belirtmişlerdir” dedi.