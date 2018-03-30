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Gazeteci Uçar'ın kitabı 'Kalkışma- 24 Saat' yayımlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 11:11 | Son Güncelleme

GAZETECİ Salih Uçar'ın, 15 Temmuz darbe girişiminin bir başka boyutuna ışık tutan kitabı 'Kalkışma- 24 Saat' yayımlandı.

Gazeteci Uçar'ın kitabı 'Kalkışma- 24 Saat' yayımlandı

ANTALYA, (DHA) - GAZETECİ Salih Uçar'ın, 15 Temmuz darbe girişiminin bir başka boyutuna ışık tutan kitabı 'Kalkışma- 24 Saat' yayımlandı. Çok sayıda belge ve görselin yer aldığı kitap, kronolojik dizilimi, konular arasındaki geçişler ile hayatın içinden kesitler sunuyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerin o gece yaşadıklarına yer veriyor.
Doğan Haber Ajansı (DHA) Akdeniz Bölge Müdürü, 20 yıllık gazeteci Salih Uçar'ın, 'Kalkışma- 24 Saat' adlı ilk kitabı, Cinius Yayınları'ndan çıktı. 301 sayfa kitap, çok sayıda belge ve görselle 'kalkışma'nın olduğu gecenin bir başka boyutuna ışık tutuyor.
Antalya- Marmaris- Ankara- İstanbul- Samsun beşgeninde 15 Temmuz gecesi nefes kesen 24 saati anlatan kitap, 16 Temmuz'da Antalya'ya gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da oynayacağı Dünya ve Türkiye karması futbol maçının hazırlıklarıyla başlıyor.
Messi, Eto'o ve Hazard gibi dünya yıldızı kramponların oynayacağı maç öncesi Antalya'ya gelen ve kırmızı halıyla karşılanan ünlü futbolcuların, akşam yemeğinde darbe girişimini haber aldıktan sonra, 'Türkiye'de asker darbe yapıyor' tweetleri atıp apar topar ülkeyi terk etmesine yer verilen kitapta, aileleriyle tatilde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank'ın darbe gecesi yaşadıkları konu ediliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beyin takımındaki iki önemli ismin, İstanbul'a ulaştırılmasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in aldığı kritik kararlar, darbecilere karşı mücadelede bir karargah olarak kullanılan Antalya Vali Konağı'nda yaşanan sıkı pazarlıklar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 26 ülkenin bakanıyla yaptığı diplomasi trafiği, kitapta geniş yer buluyor.
Muhalefete mensup milletvekilleri ve belediye başkanlarının darbe gecesi neler yaptıklarına da geniş yer verilen eser, 15 Temmuz sonrasındaki ihraç, gözaltı ve tutuklamalarla darbenin seyrini günümüze taşıyor.
Kalkışma- 24 Saat, sürükleyici ve sade dili, olayların kronolojik dizilimi, konular arasındaki geçişlerle hayatın içinden kesitler sunuyor. Kitabın lansmanı ve imza günü, 9 Nisan Pazartesi Rixos Downtown Antalya Otel'de saat 18.00'de yapılacak.
DEMOKRATİK DİRENÇ REFLEKSİ
Kitabın önsözünü kaleme alan Hürriyet Gazetesi yazarı Sedat Ergin, “Türkiye'de tarih çizgisinin akışını darbecilerin planları değil demokratik direnç refleksi şekillendirmiştir. Salih Uçar'ın kitabı işte bu direncin 15 Temmuz'da Antalya'da ortaya çıkışının öyküsünü bütün gerçekliğiyle bize anlatıyor. Antalya tarihinin 15 Temmuz 2016 tarihli sayfasını 360 derecelik bir taramayla bütün yönleriyle karşımıza çıkartıyor" dedi.
KİTAPTA YANIT BULAN SORULAR
Gazeteci- yazar Salih Uçar, kitapta yanıt bulan soruları şöyle sıraladı:
"Antalya- Marmaris- Ankara- İstanbul- Samsun beşgeninde nefes kesen 24 saatte neler yaşandı?
'Türkiye'de asker darbe yapıyor' tweetleri atan hangi ünlü futbolcular ülkeyi terk etti? Organizasyonu iptal olan Eto'o, Türkiye için neler söyledi?
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank o gece neredeydi, Erdoğan'ın beyin takımındaki iki isim, darbecilere karşı hangi operasyonları yönetti?
ABD Dışişleri Bakanı John Kerry kalkışmanın ilk saatlerinde aradığı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na neler söyledi? Hangi komşu ülkenin dışişleri bakanı sabaha kadar uyumadı?
TK 2923 kodlu Sabiha Gökçen'e giden Antalya- İstanbul uçağına başka kimliklerle hangi önemli yolcular bindi?
Otomobilde vedalaştığı eşine "Hakkını helal et. Çocuklarımıza iyi bak" diyen siyasetçi nereye gitti? Eşi ve çocuklarını kime emanet etti?
“Eğer tabancamı almaya kalksaydı, belimdeki Smith Wesson'u çekerek paşanın beynini dağıtırdım!" diyen üst düzey bürokrat kim?"

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Gazeteci Uçar'ın kitabı 'Kalkışma- 24 Saat' yayımlandıGazeteci Uçar'ın kitabı 'Kalkışma- 24 Saat' yayımlandı

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