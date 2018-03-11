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Gazeteci-Yazar Hasan Uysal evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 13:35 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yaşayan Gazeteci-Yazar Hasan Fevzi Uysal evinde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, Ayvalık’ın Sahil Kent Mahallesi’nde Alzheimer hastası olan annesi Sevim Uysal ile birlikte yaşayan 64 yaşındaki Hasan Fevzi Uysal’ın cansız bedeni sabah saatlerinde evin banyo kapısının önünde bulundu.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yaşayan Gazeteci-Yazar Hasan Fevzi Uysal evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık’ın Sahil Kent Mahallesi’nde Alzheimer hastası olan annesi Sevim Uysal ile birlikte yaşayan 64 yaşındaki Hasan Fevzi Uysal’ın cansız bedeni sabah saatlerinde evin banyo kapısının önünde bulundu. Polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Uysal’ın hayatını gece yarısı saat 01.00 sıralarında kaybettiğini belirledi. Uysal’ın kesin ölüm sebebi otopsi sonucu kesinlik kazanacak, olayla ilgili inceleme sürüyor.

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