Gazeteciye silahlı saldırı

Adana’da gazeteci Gökhan Atılgan, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Alınan bilgiye göre, olay, dün akşam Seyhan İlçesi’ne bağlı Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Atılgan, eşiyle birlikte arabadan inerken kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. 4 el tabancayla Atılgan’ın ayaklarına sıkan şahıs daha sonra kaçtı. Eşinin olayı polise ve ambulansa haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri Atılgan’ı özel bir hastaneye kaldırdı.

Gökhan Atılgan’ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.