HABER

Gazeteciyi öldüren kaşife ömür boyu hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 17:01 | Son Güncelleme

Danimarka’da geçtiğimiz yıl Ağustos ayında kendisiyle röportaj yapmak için Natulius adlı denizaltıya binen İsveçli kadın gazeteciyi öldürerek parçalara ayıran kaşif, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.Kopenhag Şehir Mahkemesinde hakim Anette Burkö, kendi yaptığı denizaltıya gazetecilik görevini yapmak için binen Kim Wall’ı önceden planlayarak daha sonra cinsel tacizde bulunarak, alaycı ve acımasız bir şekilde öldürmek ve dava süresince inandırıcı ifade vermemesi gerekçesiyle Danimarkalı kaşif Peter Madsen’in ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.Ayrıca, talihsiz kadın gazeteci Kim Wall’in keskin ve sivri bir aletin defalarca vücudunun çeşitli yerlerine saplanması sonucu rahim bölgesinde kanlar ve kan birikintisinin bulunmasına ağırlık verildiği belirtildi.Danimarkalı kaşif Peter Madsen’in Kopenhag iskelesinden İsveçli gazeteci Kim Wall ile birlikte denize açılmadan önce denizaltıya testere, tornavida ve boru parçaları gibi kesici aletleri neden getirdiği konusunda inandırıcı ifadeler vermediği belirtildi.Kıdemli Savcı Jakob Buch Jepsen’in mahkemeye sunduğu iddianamede, sanık Peter Madsen’in İsveçli gazeteci Kim Wall’ı sapık emellerini gerçekleştirmek için kafasını keserek ya da boğarak öldürdükten sonra parçalara ayırdığını öne sürmüştü.Bilindiği gibi, dünyada ilk kez kendi denizaltısını üreten kaşif Peter Madsen ile röportaj yapmak için geçen yıl 10 Ağustos akşamı denizaltısına binen İsveçli kadın gazeteci Kim Wall bir daha geri dönmemişti.Danimarka’nın Köge Körfezi’nde ertesi gün denizaltıyı batıran ve sağ olarak kurtarılan Peter Madsen, Kim Wall’in kaza sonucu düşüp kaybolduğunu söyledi.

Danimarka’da geçtiğimiz yıl Ağustos ayında kendisiyle röportaj yapmak için Natulius adlı denizaltıya binen İsveçli kadın gazeteciyi öldürerek parçalara ayıran kaşif, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Kopenhag Şehir Mahkemesinde hakim Anette Burkö, kendi yaptığı denizaltıya gazetecilik görevini yapmak için binen Kim Wall’ı önceden planlayarak daha sonra cinsel tacizde bulunarak, alaycı ve acımasız bir şekilde öldürmek ve dava süresince inandırıcı ifade vermemesi gerekçesiyle Danimarkalı kaşif Peter Madsen’in ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Ayrıca, talihsiz kadın gazeteci Kim Wall’in keskin ve sivri bir aletin defalarca vücudunun çeşitli yerlerine saplanması sonucu rahim bölgesinde kanlar ve kan birikintisinin bulunmasına ağırlık verildiği belirtildi.
Danimarkalı kaşif Peter Madsen’in Kopenhag iskelesinden İsveçli gazeteci Kim Wall ile birlikte denize açılmadan önce denizaltıya testere, tornavida ve boru parçaları gibi kesici aletleri neden getirdiği konusunda inandırıcı ifadeler vermediği belirtildi.
Kıdemli Savcı Jakob Buch Jepsen’in mahkemeye sunduğu iddianamede, sanık Peter Madsen’in İsveçli gazeteci Kim Wall’ı sapık emellerini gerçekleştirmek için kafasını keserek ya da boğarak öldürdükten sonra parçalara ayırdığını öne sürmüştü.
Bilindiği gibi, dünyada ilk kez kendi denizaltısını üreten kaşif Peter Madsen ile röportaj yapmak için geçen yıl 10 Ağustos akşamı denizaltısına binen İsveçli kadın gazeteci Kim Wall bir daha geri dönmemişti.
Danimarka’nın Köge Körfezi’nde ertesi gün denizaltıyı batıran ve sağ olarak kurtarılan Peter Madsen, Kim Wall’in kaza sonucu düşüp kaybolduğunu söyledi. Kopenhag Polisi Madsen’i gözaltına almış verdiği çeşitli ifadeler sonrası, gazeteci Kim Wall’in kafası, kolları ve bacakları olmayan gövdesini bulmuştu.
Denizde haftalar süren aramalar sonucunda, talihsiz kadın gazetecinin kafası, kolları ve bacakları bulundu. Zanlı, cesede zarar verdiğini kabul ederken, kendisinin değil denizaltıda bir kaza sonucu Kim Wall’ın öldüğünü iddia etmişti.

Flaş... Suriye'den kahreden haber!Flaş... Suriye'den kahreden haber!
Akşener ile Karamollaoğlu görüştüAkşener ile Karamollaoğlu görüştü
24 Haziran seçimi öncesi sürpriz aday!24 Haziran seçimi öncesi sürpriz aday!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ukraynalı kadın, balkonda asılı halde bulunmuştu! Olena'nın tekstilci sevgilisi konuştu!

Ukraynalı kadın, balkonda asılı halde bulunmuştu! Olena'nın tekstilci sevgilisi konuştu!

Antalya'da cinsel istismar davasında hakim davadan çekildi

Antalya'da cinsel istismar davasında hakim davadan çekildi

'Yol benim' dedi, tel örgüyle kapattı

'Yol benim' dedi, tel örgüyle kapattı

İstanbullular için bir garip uyarı: 10 gün yaklaşmayın

İstanbullular için bir garip uyarı: 10 gün yaklaşmayın

İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!

İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!

IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti! Evinin görüntüsünü yayınladı

IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti! Evinin görüntüsünü yayınladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.