Gazeteciyi öldüren kaşife ömür boyu hapis

Danimarka’da geçtiğimiz yıl Ağustos ayında kendisiyle röportaj yapmak için Natulius adlı denizaltıya binen İsveçli kadın gazeteciyi öldürerek parçalara ayıran kaşif, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Kopenhag Şehir Mahkemesinde hakim Anette Burkö, kendi yaptığı denizaltıya gazetecilik görevini yapmak için binen Kim Wall’ı önceden planlayarak daha sonra cinsel tacizde bulunarak, alaycı ve acımasız bir şekilde öldürmek ve dava süresince inandırıcı ifade vermemesi gerekçesiyle Danimarkalı kaşif Peter Madsen’in ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Ayrıca, talihsiz kadın gazeteci Kim Wall’in keskin ve sivri bir aletin defalarca vücudunun çeşitli yerlerine saplanması sonucu rahim bölgesinde kanlar ve kan birikintisinin bulunmasına ağırlık verildiği belirtildi.

Danimarkalı kaşif Peter Madsen’in Kopenhag iskelesinden İsveçli gazeteci Kim Wall ile birlikte denize açılmadan önce denizaltıya testere, tornavida ve boru parçaları gibi kesici aletleri neden getirdiği konusunda inandırıcı ifadeler vermediği belirtildi.

Kıdemli Savcı Jakob Buch Jepsen’in mahkemeye sunduğu iddianamede, sanık Peter Madsen’in İsveçli gazeteci Kim Wall’ı sapık emellerini gerçekleştirmek için kafasını keserek ya da boğarak öldürdükten sonra parçalara ayırdığını öne sürmüştü.

Bilindiği gibi, dünyada ilk kez kendi denizaltısını üreten kaşif Peter Madsen ile röportaj yapmak için geçen yıl 10 Ağustos akşamı denizaltısına binen İsveçli kadın gazeteci Kim Wall bir daha geri dönmemişti.

Danimarka’nın Köge Körfezi’nde ertesi gün denizaltıyı batıran ve sağ olarak kurtarılan Peter Madsen, Kim Wall’in kaza sonucu düşüp kaybolduğunu söyledi. Kopenhag Polisi Madsen’i gözaltına almış verdiği çeşitli ifadeler sonrası, gazeteci Kim Wall’in kafası, kolları ve bacakları olmayan gövdesini bulmuştu.

Denizde haftalar süren aramalar sonucunda, talihsiz kadın gazetecinin kafası, kolları ve bacakları bulundu. Zanlı, cesede zarar verdiğini kabul ederken, kendisinin değil denizaltıda bir kaza sonucu Kim Wall’ın öldüğünü iddia etmişti.

