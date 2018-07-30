Gazi Üniversitesi eski çalışanlarına FETÖ'den gözaltı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltı kararı verilen Gazi Üniversitesi eski çalışanı 19 kişiden 10'u gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları tespit edilen Gazi Üniversitesi eski çalışanı 19 şüpheli hakkında gözaltın kararı verildi. Bu kişilerin, daha önce kurum tarafından FETÖ şüphesi nedeniyle ihraç edildiği belirtildi. Yapılan operasyonlarda 10 kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.
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