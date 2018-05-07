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Gazi Üniversitesi'nde bölünme eylemi 

YAŞAM HABERLERİ  | 07.05.2018 16:39 | Son Güncelleme

ANKARA'da Gazi Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyeleri, okul bahçesinde yaptıkları eylemle üniversitelerin bölünmesini öngören kanun tasarısına tepki gösterdi.

Gazi Üniversitesi'nde bölünme eylemi 

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da Gazi Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyeleri, okul bahçesinde yaptıkları eylemle üniversitelerin bölünmesini öngören kanun tasarısına tepki gösterdi.
Gazi Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyeleri, ellerinde, 'Üniversiteme dokunma' yazılı pankart ile 'Gazi bizimdir bizim kalacak' sloganları attı. Grup adına basın açıklaması yapan Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mustafa Alkan, "Gazili olmak ayrıcalıktır. Bu bizim sloganımızdır. Böyle bir kurumun bir gün içinde adının değiştirilerek başka isim adına aktarılmasını doğru bulmuyoruz. Bu fakülteler 40 yıllık marka. On binlerce makale yazdık. Bu makalelerin altında Gazi yazıyor. Fakat bir gün geliyor adınız değişiyor. Biz kurumsal kimliğimizi sürdürmek istiyoruz. Başka hiç bir art niyetimiz yok. Siyasi iddiamız yoktur. Üniversitemizin bölünmesine karşıyız. Allah için bunu yapmasınlar. Biz kurumlarımızı sürdürebilseydik bugün en az 700 yıllık üniversitelerimiz olacaktı. Tıpkı Harvard gibi kimlikli üniversitelerimiz olacaktı. Bizler bunu istiyoruz. Dünyada ilk 350 sıradayız, yapmayın" diye konuştu.
Öğrenciler adına konuşma yapan Sanat Tarihi Bölümü öğrencisi Kübra Balcı ise, Gazi Üniversitesi'nin 92 yıllık köklü bir çınar olduğunu ifade ederek, "Bu ulu çınar yaklaşık bir asırdır birçok vatansever, namuslu insan yetiştirmiş olup, hala yetiştirmeye devam etmektedir. Bahsi geçen isim değişikliği Gazi Üniversitesi'nin köklü geleneğini büyük marka geleneğini hiçe saymaktır. Gazi Üniversitesi öğrencileri olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün bize miras bıraktığı bu büyük değere sahip çıkmayı bir vazife olarak addediyoruz" dedi.
Üniversite girişinde toplanan yaklaşık 500 kişilik grup açıklamanın ardından olaysız dağıldı.

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Gazi Üniversitesi'nde bölünme eylemi Gazi Üniversitesi'nde bölünme eylemi Gazi Üniversitesi'nde bölünme eylemi Gazi Üniversitesi'nde bölünme eylemi

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