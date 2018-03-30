Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından “FETÖ borsası kuruldu” iddiasına soruşturma

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın “FETÖ borsası kuruldu, itirafçı adı altında iş adamları serbest bırakılıyor” iddiaları üzerine soruşturma başlatan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazısı göndererek Tayyar’ın bilgisine başvurulmasını istedi.
AK Parti Gaziantep Milletvekili Tayyar, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, “FETÖ borsası kuruldu, itirafçı adı altında iş adamları serbest bırakılıyor” iddiasında bulunarak, FETÖ’den tutuklu iş adamlarının milyon dolarlar vererek itirafçı olarak tahliye edildiğini savunmuştu. Tayyar’ın bu sözleri üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialarla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazısı göndererek, Tayyar’ın ifadesine başvurulmasını istedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Tayyar’ın önümüzdeki günlerde Ankara Adliyesi’ne çağrılarak bilgisine başvurulacak.
İlk kez ortaya çıktı! Şoke eden yazışmalar
Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı
Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti
Yaşlı adamın tacizine uğradı, bir deri bir kemik kaldı
Suriye'de patlama! ABD'li askerlerden ölen ve yaralananlar var
Fransa'dan son dakika açıklama: Yeni operasyon amacımız yok!
Cesedini acil servise kucağında getirmişti... Dilek Bozal cinayetinde sevgiliye tahliye!
Son dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali
Antalya'da alkol alıp dilenen yaşlı kadın ortalığı karıştırdı!
GetContact uygulamasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Erişim engeli
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum