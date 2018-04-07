HABER

Gaziantep Emniyetinden uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 11:37 | Son Güncelleme

Gaziantep’te son bir ay içerisinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 29 bin uyuşturucu hap, 134 kilo eroin ve 9 kilo esrar ele geçirilirken, 161 kişi gözaltına alındı.Edinen bilgilere göre, Gaziantep Emniyetine bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince, Gaziantep genelinde sokak satıcıları, uyuşturucu madde imal, ticareti ve sevkiyatı yapan şahıslara yönelik 01 Mart 2018 - 31 Mart 2018 tarihleri arasında 107 operasyon yapıldı.

Gaziantep Emniyetinden uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

Gaziantep’te son bir ay içerisinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 29 bin uyuşturucu hap, 134 kilo eroin ve 9 kilo esrar ele geçirilirken, 161 kişi gözaltına alındı.

Edinen bilgilere göre, Gaziantep Emniyetine bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince, Gaziantep genelinde sokak satıcıları, uyuşturucu madde imal, ticareti ve sevkiyatı yapan şahıslara yönelik 01 Mart 2018 - 31 Mart 2018 tarihleri arasında 107 operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda, 9 kilo 122 gram esrar, 134 kilo 434 gram eroin, 15 kilo 87 gram Metamfetamin, 29 Bin 579 adet uyuşturucu hap (Captagon- Ecstasy), 344 gram bonzai, 53 gram kenevir tohumu, 30 adet kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 161 şüpheli şahıs göz altına alınarak adli makamlara sevk edildi.
161 şüpheli şahıstan 114’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyetinden uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

Gaziantep Emniyetinden uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

İstanbul'da korku dolu dakikalar! Hava trafiğini durduran arızaİstanbul'da korku dolu dakikalar! Hava trafiğini durduran arıza
İşte yangının bilançosu! Son açıklama geldiİşte yangının bilançosu! Son açıklama geldi
Suriye sınırına Zeytin Dalı Sınır kapısı açılıyorSuriye sınırına Zeytin Dalı Sınır kapısı açılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Beyaz Show'da İlker Ayrık'tan Demet Akalın'a acı biberli sürpriz!

Beyaz Show'da İlker Ayrık'tan Demet Akalın'a acı biberli sürpriz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Polis motosikleti durdurdu genç modele cezayı kesti: Poponu ört!

Polis motosikleti durdurdu genç modele cezayı kesti: Poponu ört!

Ağızları açık bırakan görüntü! Çocuğu iple damdan sarkıttı

Ağızları açık bırakan görüntü! Çocuğu iple damdan sarkıttı

e-Devlet'te yeni uyguluma! Alo Fetva hattı kapandı, 'Dini Soru Sor' bölümü açıldı

e-Devlet'te yeni uyguluma! Alo Fetva hattı kapandı, 'Dini Soru Sor' bölümü açıldı

İstanbul trafiğinde korkunç görüntü! Alev alev yandı

İstanbul trafiğinde korkunç görüntü! Alev alev yandı

3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu

3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu

Gece yarısı korkunç kaza: Ölüler ve yaralılar var

Gece yarısı korkunç kaza: Ölüler ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.