Gaziantep karayolu sel nedeniyle kapandı: Yaralılar var (3)

KİLİS, (DHA)- KİLİS- Gaziantep karayolu, sağanak nedeniyle su altında kaldı. Ulaşıma kapanan yolda mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatılırken, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle Kilis- Gaziantep karayolunda su baskını yaşandı. Sel suyunun yükselmesiyle yol trafiğe kapanırken, sürüklenen araçlardaki sürücüler zor anlar yaşadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE ve sağlık görevlileri mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla suya kapılıp yaralanan 5 kişi, kurtarılarak ambulanslarla hastaneye götürüldü. Polis ve jandarma ekipleri ise sel suyunun yükseldiği yolun iki yakasında güvenlik önlemi alıp vatandaşları uyardı. Ekiplerin bölgedeki arama ve kurtarma çalışması devam ediyor.
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