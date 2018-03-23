Gaziantep polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Gaziantep Şahinbey Yıldırım ekiplerince yapılan operasyonlarda 11 bin 220 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yıldırım ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda Süleymanşah Mahallesi Türkmenler Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde 1 adet tabanca, tabancaya ait 2 adet şarjör, 16 adet mermi ve 10 adet şeffaf poşetler içerisinde toplam 11 bin 220 adet uyuşturucu hap captagon ele geçirildi. Olayla ilgili olarak, M.Ş., A.A. ve M.Ş. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli şahıslar haklarında yapılan yasal işlemler ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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