Gaziantep'te dehşet: Sahurda anne ve babasını boğazını keserek öldürdü

Gaziantep'te sahur vakti cinnet getiren bir kişi, anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü. Anne ve babanın cenazesi, şüphe üzerine dün iftardan sonra bulundu.

İddiaya göre, İstanbul'da çalışan ve Ramazan ayı nedeniyle ailesinin yasadığı Gaziantep'in İslahiye ilçesi Sulunağara mahallesine gelen M.U (27) sahur vakti tartıştığı babası Ali Uçar'ın (61) boğazını keserek öldürdü. Daha sonra mutfakta yemek hazırlayan annesi Nezihe Uçar'ı da bıçak darbeleriyle öldürdü.

"ONLAR ÇOK GÜZEL YERDELER"

Babasının cesedi camdan gözükmemesi için halıya saran M.U. iftar vaktine kadar cenazelerle birlikte evde kaldı. İftar için yemek getiren komşularının sordukları ailesinin çok güzel yerde olduğunu söyleyen M.U., komsularının şüphesi üzerine iftar yemeğinin ardından babasının aracına binerek kaçtı. Amcası olan ve mahalle muhtarı Ramazan Uçar, jandarma ile birlikte eve girdi. Otuma odasında kardeşi Ali Uçar ve mutfakta yengesi Nezihe Uçar'ın cansız bedenini buldu.

Jandarma ve savcılık incelemesinin ardından karı kocanın cenazeleri İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. M.U., ise babasına ait 31 KEK 35 plakalı araç ile 1 Nolu Mülteci kampı yanındaki uygulama nokrasında yakalanarak gözaltına alındı.

(İHA)

