Gaziantep'te esnaf kavgası: 1 çocuk öldü, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

İddiaya göre, Fevzipaşa Mahallesi'nde çaycılık yapan Ahmet Çiğit (45) ile ciğercilik yapan komşusu M.Y. (40) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y, iş yerinden aldığı bıçakla Çiğit ile ikiz oğulları Doğukan (16) ve Batıkan'ı (16) bıçakla yaraladı.
İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Doğukan Çiğit, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. M.Y. olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, hastane ve olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, Çiğit'in ailesi ve yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.
(AA)
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