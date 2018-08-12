Gaziantep'te gece yarısı dehşet! Tüfekle dayısını öldürdü, kavgayı ayırmaya çalışan 4 kişiyi de...

Olay, gece saatlerinde Hasırcıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bakkal dükkanında oturan Eyüp Ercan, uzun süredir küs olduğu yeğeniyle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, dayısına yanında bulunan tüfekle peş peşe ateş eden şüpheli, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEYE YETİŞEMEDEN HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürülmek istenen Ercan, yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen hastaneye yetişemeden hayatını kaybetti. Kavgayı ayırmak isteyen 4 kişi de şüphelinin tüfeğinden çıkan saçmalara hedef oldu. Yaralılar, kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşamını yitiren Eyüp Ercan’ın cenazesi ise, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

DHA

