Gaziantep'te kan donduran olay! Anne çocuklarını vahşice katletti

İddiaya göre Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Cerityeniyapan Mahallesi‘ndeki 2 katlı evde çocukları, eş ve eşinin annesi ile birlikte yaşayan 23 yaşındaki Özlem K., henüz bilinmeyen bir nedenle alt katta oturan kaynanası Emine K. ile tartıştı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde zabıta olarak çalışan eşi Cuma’nın evde olmadığı esnada meydana gelen tartışmanın ardından cinnet getiren 2 çocuk annesi Özlem K, binada çocuklarının bulunduğu 2. kata çıktı.
3 VE 5 YAŞLARINDAYDI
Mutfaktan aldığı bıçak ile 3 yaşındaki kızı Ayşe ile 5 yaşındaki oğlu Mustafa’yı defalarca kez bıçaklayan anne, ikinci katta intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan anne Özlem K, Ersin Arslan Devlet Hastanesi Mücahitler Ek Binasındaki Acil Servise götürüldü. Kanlar içerisinde kalan çocukların olay yerinde öldüğü belirlenirken, annenin hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi.
Küçük çocukların cenazeleri savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
YAZDIĞI NOT BULUNDU
Olay yerinde inceleme yapan savcılık ve güvenlik güçleri tarafından olay yerinde not bulunduğu öğrenildi.
Özlem K'nin hemen olay öncesinde yazdığı belirtilen notta, kayınvalidesinden sürekli şiddet gördüğünü, kocasının ise kendisini sevmediğini yazdığı öğrenildi. Özlem K'nin hasta olduğunu yazdığı notta defalarca söylemesine rağmen kocasına ve kaynanasına kendisini inanmadığını da yazdı.
(İHA)
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