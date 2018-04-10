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Gaziantep'te kan donduran olay! Anne çocuklarını vahşice katletti

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 00:55 | Son Güncelleme

Gaziantep’te kaynanası ile tartışan gelin cinnet getirdi. Çocuklarını defalarca kez bıçaklayan anne, iki katlı evin terasında intihar girişiminde bulundu. İki çocuğu ölen anne, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor.

Gaziantep'te kan donduran olay! Anne çocuklarını vahşice katletti

İddiaya göre Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Cerityeniyapan Mahallesi‘ndeki 2 katlı evde çocukları, eş ve eşinin annesi ile birlikte yaşayan 23 yaşındaki Özlem K., henüz bilinmeyen bir nedenle alt katta oturan kaynanası Emine K. ile tartıştı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde zabıta olarak çalışan eşi Cuma’nın evde olmadığı esnada meydana gelen tartışmanın ardından cinnet getiren 2 çocuk annesi Özlem K, binada çocuklarının bulunduğu 2. kata çıktı.

3 VE 5 YAŞLARINDAYDI

Mutfaktan aldığı bıçak ile 3 yaşındaki kızı Ayşe ile 5 yaşındaki oğlu Mustafa’yı defalarca kez bıçaklayan anne, ikinci katta intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan anne Özlem K, Ersin Arslan Devlet Hastanesi Mücahitler Ek Binasındaki Acil Servise götürüldü. Kanlar içerisinde kalan çocukların olay yerinde öldüğü belirlenirken, annenin hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi.

Küçük çocukların cenazeleri savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

YAZDIĞI NOT BULUNDU

Olay yerinde inceleme yapan savcılık ve güvenlik güçleri tarafından olay yerinde not bulunduğu öğrenildi.

Özlem K'nin hemen olay öncesinde yazdığı belirtilen notta, kayınvalidesinden sürekli şiddet gördüğünü, kocasının ise kendisini sevmediğini yazdığı öğrenildi. Özlem K'nin hasta olduğunu yazdığı notta defalarca söylemesine rağmen kocasına ve kaynanasına kendisini inanmadığını da yazdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep cinayet intihar girişimi

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