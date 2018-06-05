Gaziantep'te kuzenlerin kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var!

Olay, öğleden sonra Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Kahvehanede oturan Ahmet Kuru yanına gelen amcasının oğlu Şıh Mehmet K. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
KURŞUN YAĞDIRDI
Tartışmanın büyümesi üzerine Şıh Mehmet K., üzerinde bulunan tabanca ile Ahmet Kuru'ya birbiri ardına ateş ederek kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin incelemesinde Ahmet Kuru'nun öldüğü belirlendi.
YOLDAN GEÇEN BİR KİŞİ DE KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU
Kuzeninin ölümüne yol açan Şıh Mehmet K.'nın tabancasından çıkan kurşunlara, o anda yoldan Garip Z. de hedef oldu. Yaralanan Garip Z. hastaneye kaldırıldı.
Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor (DHA)
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