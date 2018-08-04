Gaziantep'te Suriyeli avı! 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası mahalleyi karıştırdı!

Olay, akşam saatlerinde Umut Mahallesi’nde meydana geldi.
Seyyar satıcılık yapan Suriye uyruklu Y.M. iddiaya göre, seyyar satıcılık yaptığı mahallede sokakta oynayan bir kız çocuğuna tacizde bulundu. Olayın duyulmasıyla sokağa dökülen mahalle sakinleri, Y.M.’yi darp etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Y.M.’yi linç edilmekten kurtararak gözaltına aldı.
Öfkesi dinmeyen mahalleli cadde üzerinde Suriyelilere ait işyerlerini taşlamak istedi. Olay yerine gelen takviye ekipler kalabalığı dağıtırken, yeni bir olay yaşanmaması için alınan güvenlik önlemleri aldı.
Öte yandan taciz iddiasını bahane edip, sosyal medyadan provokasyon yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada gözaltına alınan 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtilerek, "Şehitkamil İlçemiz Umut Mahallesi’nde bugün Suriye uyruklu şüpheli Y.M. adlı şahsın İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince çocuğa yönelik istismar iddiasıyla gözaltına alınması olayını bahane ederek, sosyal medya yoluyla halkı kışkırtarak toplumu kaos ortamına sürüklemeye çalıştığı tespit edilen 3 şahıs gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlem başlatılmıştır."
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