Gaziantep Üniversitesi Rektörü'ne soruşturma

GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür hakkında son zamanlarda çıkan iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Son zamanlarda Gaziantep Üniversitesi Rektörü hakkında basında çıkan haberlerle ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca araştırma ve soruşturmaya başlanılmış olup, tüm iddialar incelenmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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