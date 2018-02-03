Gaziantep Üniversitesi Rektörü'ne soruşturma

GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür hakkında son zamanlarda çıkan iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Son zamanlarda Gaziantep Üniversitesi Rektörü hakkında basında çıkan haberlerle ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca araştırma ve soruşturmaya başlanılmış olup, tüm iddialar incelenmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."