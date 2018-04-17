HABER

Gaziantep'te 1 ayda 329 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 17:51 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, polislerin son bir aylık süreçte yaptığı çalışmalarda yakalanan 329 şüpheli tutuklandı.

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polislerin son bir aylık süreçte yaptığı çalışmalarda yakalanan 329 şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince son bir aylık süreçte, hakkında kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan 329 kişi yapılan çalışmalar ile yakalandı. 60'ı hırsızlık, 31'i yaralama, 7'si yağma, 6'sı dolandırıcılık, 5'i cinsel istismar, 3'ü kasten öldürme ve 217'si çeşitli suçlardan aranan ve toplamda 980 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 329 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abdulkadir Selvi'den FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili bomba yazıAbdulkadir Selvi'den FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili bomba yazı
Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isimCumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim
İşte Suriye'ye füzelerin fırlatılma anı!İşte Suriye'ye füzelerin fırlatılma anı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pompalı tüfekle eşini öldürdü mahkemede gözyaşlarına boğuldu!

Pompalı tüfekle eşini öldürdü mahkemede gözyaşlarına boğuldu!

Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada

Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada

Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor

Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu yaza dikkat

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu yaza dikkat

Dolandırılan işitme engellilere fotoğrafla tehdit

Dolandırılan işitme engellilere fotoğrafla tehdit

Yüzündeki sivilcelerle dalga geçen eşine boşanma davası açtı

Yüzündeki sivilcelerle dalga geçen eşine boşanma davası açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.