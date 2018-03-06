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Gaziantep’te 1 DEAŞ’li tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2018 00:44 | Son Güncelleme

Gaziantep’teDEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelikyapılan istihbarı çalışmalar neticesinde yapılan operasyonla bir kişi yakalandı.

Gaziantep’teDEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik
yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde yapılan operasyonla bir kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, sorgusunun ardından "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlaması ile adli makamlara sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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