Gaziantep’te 10 kilo eroin ele geçirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 kilo 450 gram uyuşturucu eroin maddesi ele geçirdi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gaziantep Doğu Otoban gişelerinde yapılan uygulamada, bir aracın bagaj kısmında bulunan yedek lastiğe zulalanmış 21 adet koli bandı ile sarılı 10 kilo 450 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.
Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
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