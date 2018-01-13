Gaziantep'te 10 kilo esrar ele geçti

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te polis tarafından durdurularak aranan hafif ticari araçta 10 kilo esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüksek miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şanlıurfa- Gaziantep otoyolu doğu gişelerinde denetim noktası oluşturan ekipler, durumundan şüphelendiği A.A. yönetimindeki plakası açıklanmayan hafif ticari aracı durdurup arama arama yaptı. Dedektör köpek 'Onix'in de kullanıldığı aramada aracın arka koltuğu altına gizlenmiş 10 kilo esrar ele geçirildi. Esrara el koyan ekipler sürücü A.A.'yı gözaltına aldı.
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