Gaziantep'te 150 kilo eroin ele geçirildi

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te polis tarafından durdurularak aranan kamyonda 150 kilo eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyol doğu gişelerinde durumundan şüphelendikleri plakası açıklanmayan bir kamyonu durdurup arama yaptı. Ekipler narkotik dedektör köpeği 'Bady'in de katılımıyla yaptıkları aramada kamyonun şoför mahalli ve kasasındaki çantalarda şeffaf poşetlere konulmuş toplam 150 kilo eroin ele geçirdi. Eroine el koyan ekipler, ismi açıklanmayan sürücüyü gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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