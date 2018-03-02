HABER

Gaziantep’te 150 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2018 19:15 | Son Güncelleme

Gaziantep polisi tarafından yapılan operasyonda bir kamyonda 150 kilo eroin ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Türkiye’nin doğu illerinden yüksek miktarda uyuşturucu maddenin Gaziantep’e getirileceği ihbarı üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hareke geçti.

Gaziantep polisi tarafından yapılan operasyonda bir kamyonda 150 kilo eroin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Türkiye’nin doğu illerinden yüksek miktarda uyuşturucu maddenin Gaziantep’e getirileceği ihbarı üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hareke geçti. Durdurulan kamyonda narkotik dedektör köpeği ’Bady’ ile yapılan aramada 2 adet siyah çanta içerisinde ve aracın kasasındaki 4 adet çanta içerisinde şeffaf 214 adet paket içerisinde toplam 150 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi, sorgusunun ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!
Türkiye'ye geçen Yunan askerleri gözaltında!Türkiye'ye geçen Yunan askerleri gözaltında!
Eğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attıEğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attı
Cepheden ailesine yolladı! Cepheden ailesine yolladı!
4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı! 4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

8 askerimiz nasıl şehit oldu? Gündem yaratacak açıklama Ağar'dan geldi!

8 askerimiz nasıl şehit oldu? Gündem yaratacak açıklama Ağar'dan geldi!

Türkiye genelinde operasyon! İstanbul'da 39 ilçe didik didik aranıyor

Türkiye genelinde operasyon! İstanbul'da 39 ilçe didik didik aranıyor

Korkunç cinayet: Ya borcunu ver ya da eşini!

Korkunç cinayet: Ya borcunu ver ya da eşini!

Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret! CHP, İYİ parti arasında mütabakat!

Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret! CHP, İYİ parti arasında mütabakat!

Afrin'de kaç asker şehit oldu? Savunma Bakanlığı'ndan kahreden açıklama

Afrin'de kaç asker şehit oldu? Savunma Bakanlığı'ndan kahreden açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Barış Manço'nun hatıraları Eskişehir'de

Barış Manço'nun hatıraları Eskişehir'de

Tokat'ta kaçak sigara operasyonu

Tokat'ta kaçak sigara operasyonu

Saruhanlı’da öğrencilere yangın söndürme eğitimi

Saruhanlı’da öğrencilere yangın söndürme eğitimi

Otomobil hırsızları yakalandı

Otomobil hırsızları yakalandı

Yunanlı askerler sınır ihlalinden tutuklandı

Yunanlı askerler sınır ihlalinden tutuklandı

Güvenlik görevlisi, araçta tabancayla intihar etti

Güvenlik görevlisi, araçta tabancayla intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.