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Gaziantep'te 2 yaşındaki çocuk yangında öldü

YAŞAM HABERLERİ | 09.01.2018 17:54 | Son Güncelleme 14 dakika önce

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, bir evde çıkan yangında, annesi ile 3 yaşındaki ağabeyi mutfaktayken alevler arasında kalan 2 yaşındaki Cemre Durusoy yaşamını yitirdi.

Eyüp Sultan Mahallesi'nde, 2 çocuk sahibi Mustafa ve Hasret Durusoy çiftinin 1 ay önce taşındıkları evde öğleden sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında 3 yaşındaki oğluyla beraber mutfakta olan Hasret Durusoy, oturma odasından yükselen dumanları fark ederek komşulardan yardım istedi. Bu sırada odada yalnız olan kızı Cemre'yi kurtarmaya çalışan anne, alevler nedeniyle odaya giremedi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Üst katta oturan komşular ise dumandan etkilenmemek için binanın terasına çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin çalışmasının ardından odadan çıkarılan Cemre, ambulansla yakındaki özel bir hastaneye götürüldü.

Vücudunda ağır yanıklar oluşan küçük Cemre, acil serviste doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Dumandan etkilenerek hastaneye götürülen Hasret Durusoy, oğlu ve bir komşusuna ise oksijen tedavisi uygulandı. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan küçük Cemre'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ve itfaiye, yangının çıkış nedenini belirlemek için araştırma başlattı.

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