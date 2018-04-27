Gaziantep'te 3 ilçede açık alan etkinlik yasağı uzatıldı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Valiliği; merkez Şehitkamil, Şahinbey ve Oğuzeli ilçelerindeki açık alanda yapılacak her türlü etkinliklere yönelik yasak kararını Haziran ayına kadar uzattı.
Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, kamu düzeninin korunması amacıyla merkez ilçelerle ilgili alınan yasak kararının OHAL kapsamında uzatıldığı belirtilerek, şöyle denildi:
"Genel asayiş ve kamu düzenin korunması amacıyla 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11/m ve 14/c maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/c maddesi gereğince 01 Mayıs 2018-01 Haziran 2018 tarihleri arasında açık alanlarda yapılacak 'Açık yer toplantısı, basın açıklaması, stant kurma, imza kampanyası, bildiri dağıtma, pankart asma, çadır kurma, oturma eylemi vb.' etkinlikler, Şahinbey ve Şehitkâmil ve Oğuzeli İlçelerimizde, Valiliğimizce yasaklanmıştır."
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