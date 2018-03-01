Gaziantep'te 3 ilçedeki açık alan etkinlikleri yasağı uzatıldı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Valiliği tarafından alınan kararla merkez Şehitkamil, Şahinbey ve Oğuzeli ilçelerindeki açık alanda yapılacak her türlü etkinliklere yönelik yasak, Nisan ayına kadar uzatıldı.
Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kamu düzeninin korunmasını amacıyla Şehitkamil, Şahinbey ve Oğuzeli ilçeleri ile ilgili alınan yasak kararının OHAL kapsamında uzatıldığı belirtilerek, şöyle denildi:
"Genel asayiş ve kamu düzenin korunması amacıyla 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11/M ve 14/C maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 01 Mart 2018 - 01 Nisan 2018 tarihleri arasında açık alanlarda yapılacak açık yer toplantısı, basın açıklaması, stant kurma, imza kampanyası, bildiri dağıtma, pankart asma, çadır kurma, oturma eylemi ve benzeri etkinlikler, Şahinbey, Şehitkâmil ve Oğuzeli ilçelerimizde, Valiliğimizce yasaklanmıştır."
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