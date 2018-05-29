Gaziantep'te 3 kadın FETÖ'den tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında silahlı terör örgütünün şifreli haberleşme uygulamasını kullandığı belirlenen 3 kadın tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’nin şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı tespit edilen Hatice D., Ayşegül S., Sümeyye G., Özlem İ., Süleyman Y., Yunus B. ve Esra T. K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hatice D., Ayşegül S. ve Sümeyye G. çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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