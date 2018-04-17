Gaziantep’te 329 şüpheli yakalandı

Gaziantep polisi çeşitli suçlardan aranan 329 şüpheli şahısı yapılan çalışmalar sonucu yakalayarak gözaltına aldı.
İl Emniyet müdürlüğü Asayiş Şube amirliğince son bir aylık süreçte hakkında kesinleşmiş hapis cezası sebebiyle yakalama müzekkeresi çıkartılarak aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda sonucu 329 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 60’ı hırsızlık, 6’sı dolandırıcılık, 7’si yağma, 3’ü kasten öldürme, 31’i yaralama, 5’i cinsel istismar ve 217’si ise çeşitli 6136 SKM, kaçakçılık, uyuşturucu madde ticareti yapmak, cezaevinden firar, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakaret, tehdit) suçlardan aranan şahıslar olduğu öğrenildi.
Yapılan yasal işlemler sonrası yakalanan şahısların toplamda 980 yıl kesinleşmiş hapis cezalarının olduğu tespit edildi. Adli makamlara sevk edilen 329 şüpheli şahısın tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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