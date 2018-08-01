Gaziantep'te 350 kilo fıstık hırsızlığı kamerada

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinde 5 kişi, plakasını siyah renkli bantla kapattıkları hafif ticari araçla, şafak vakti yanaştıkları evde bulunan 350 kilo Antep fıstığını, 2 dakika 45 saniyede çaldı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen Pazartesi sabahı saat 05.52'de ilçeye bağlı Zöhrecik köyünde meydana geldi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen 5 kişi, plakasını siyah renkli bantla kapattıkları hafif ticari araçla bir evin önüne gelip, önce etrafı kontrol etti. Evde kimsenin olmadığından emin olan hırsızlar, 50'şer kiloluk 7 çuval Antep fıstığını aracın bagajına taşıdı.

2 DAKİKA 45 SANİYEDE ÇALDILAR

Toplam 350 kilo Antep fıstığını 2 dakika 45 saniyede araca taşıyan hırsızlar, ardından hızla uzaklaşıp kaçtı. Hırsızlık anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde içerisinde şoförle birlikte 5 kişinin bulunduğu aracın eve yanaştığı ve hırsızların çevreyi kontrol ettikten sonra evdeki fıstık çuvallarını araca taşıdıkları ve olay yerinden ayrıldıkları görülüyor. Görüntülerde hırsızların, aracın plakasını da siyah renkli izole bantla kapattıkları fark ediliyor. Jandarma, hırsızların kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

