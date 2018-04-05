Gaziantep’te 41 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep’te polisin yaptığı operasyonlarda toplam 41 kilo 250 gram uyuşturucu ve çeşitli silahlar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde yapılan operasyonlarda 41 kilo 250 gram eroin, 510 gram esrar, 92 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 2 adet hassas terazi, 8 adet tabanca ve 3 adet tüfek, 18 bin 750 TL para ele geçirdi. Operasyonlarda 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların sorgularının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
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