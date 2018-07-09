Gaziantep'te 5 kapkaç şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, şapka ve kar maskesi takarak 6 kapkaç olayına karıştıkları belirlenen 5 şüpheli, tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte son günlerde şapka ve kar maskesi ile yüzlerini gizleyerek 6 kapkaç olayına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, kapkaç mağdurlarının ifadelerini alıp, olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan inceleme sonunda kapkaç olaylarına karıştığı belirlenen 5 şüphelinin kimlikleri belirlendi. Polis ekipleri daha sonra çeşitli adreslere düzenlediği operasyonlarda şüpheliler R.T., B.H., M.A.Y., A.R.U. ve T.C.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamalarında suçlarını itiraf eden şüpheliler, daha sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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