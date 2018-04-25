Gaziantep'te 63 eski polise FETÖ'den gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen operasyonda emekli olan, ihraç edilen veya açıkta bulunan 63 polis gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 63 eski polisin gözaltına alındığı belirtilerek şöyle denildi:
"Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Gaziantep merkezli olarak düzenlenen operasyonlar neticesinde emniyet yapılanmasına yönelik açıkta bulunan, emekli edilen veya kamudan ihraç edilen toplam (63) polis hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu AYM töreninde tokalaştı
Rusya açıkladı: Türkiye’ye sevk edilecek S-400’lerin üretimi başladı
Muharrem İnce'den son dakika Abdullah Gül açıklaması
IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti evinin görüntüsünü yayınladı
'24 Haziran seçim sonuçları için Gül'ün şansı çok az, Akşener'in ise hiç yok'
Son dakika! YSK'dan 24 Haziran seçimi açıklaması
ABD'de terör örgütü YPG çatlağı
Manisa'da iğrenç olay! Polis, tacizciyi vatandaşların elinden zor aldı
Seks tarikatından son anda kaçmışlar
WhatsApp'tan ‘ses' getiren yenilik: Yanlış mesaja son
2018 MSÜ tercih sayfası: MSB Milli Savunma Üniversitesi öğrenci alımı tercihleri başladı!
Okuyucu Yorumları 1 yorum