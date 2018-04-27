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Gaziantep'te 72 kilo eroin ele geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 16:59 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 72 kilo eroin ele geçirildi.

Gaziantep'te 72 kilo eroin ele geçti

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 72 kilo eroin ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şehrin giriş bölgelerinde oluşturulan kontrol noktalarında şüpheli araçlar durdurularak arandı. Polisin şüphe üzerine durdurarak eğitimli köpek yardımıyla arama yaptığı bir TIR'ın dorsesinin gizli bölmelerindeki 27 torba içerisinde 72 kilo eroin ele geçirildi. Eroine el koyan polis, ismi açıklanmayan TIR sürücüsü gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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Gaziantep'te 72 kilo eroin ele geçti

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