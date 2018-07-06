Gaziantep'te arıların soktuğu emekli öldü

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, Mehmet Altınbaş çiftlik evinde bulunan kovandan bal almak istediği sırada arıların saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Burç Mahallesi'nde meydana geldi. Kısa süre önce emekli olan Mehmet Altınbaş, dün öğleden sonra kendisine ait çiftlik evine gitti. Hobi olarak arıcılık yapan Altınbaş, kovandaki baldan almak istedi. Ancak bu sırada Altınbaş, arıların saldırısına uğradı. Yüzlerce arının vücudunun çeşitli yerlerinden soktuğu Altınbaş, yaşamını yitirdi.
Yakınları, telefonuna ulaşamayınca gece gittiği çiftlik evinde Altınbaş'ın cesediyle karşılaştı. Güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından morga kaldırılan Altınbaş'ın cenazesi, otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.
FOTOĞRAFLI
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Partili olmayan bakanlarla kabine oluşturacağız!
CHP Sözcüsü Tezcan'dan son dakika 'olağanüstü kurultay' açıklaması
Herkes bunu merak ediyordu! Muharrem İnce'nin kulağına neler söylediğini açıkladı
Canlı yayında açıklandı! Menbiç'ten sonra hedef...
Hatay'da gölette kaybolan baba ve kızlarının cansız bedenine ulaşıldı
Japonya, Aum Şinrikyo tarikatı liderini idam etti
Kraliyet ailesinin rüya evliliğinin karanlık yüzü!
Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti
Müge Anlı’ya haber verin: NASA’nın uzay aracı kayboldu!
Sualtından servet değerinde eşya çıkardı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum