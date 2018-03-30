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Gaziantep’te asansör faciası:1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 18:30 | Son Güncelleme

Gaziantep’te asansör bakımı yapan genç, asansörün halatının kopması sonucu 7.

Gaziantep’te asansör bakımı yapan genç, asansörün halatının kopması sonucu 7. kattan düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Karataş Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Asansörün bakımını yapan ve asansör şirketinde görevli 23 yaşındaki Uğur Akkuş’un içerisinde bulunduğu asansör, halatının kopması sonucu 7. kattan zemine çakıldı. Olayda işçi Uğur Akkuş, yaşamını yitirdi. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından Akkuş’un cansız bedenini bulunduğu yerden çıkardı.
Akkuş’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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