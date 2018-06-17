HABER

Gaziantep'te bıçak ve silahlı kavga: 3 ölü, 5 yaralı (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2018 13:57 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, biri Suriyeli iki grup arasında yüksek sesle konuşma nedeniyle çıkan bıçak ve silahlı kavgada Mustafa Okkan ile oğlu Cengiz Okkan yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Gaziantep'te bıçak ve silahlı kavga: 3 ölü, 5 yaralı (2)- Yeniden

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, biri Suriyeli iki grup arasında yüksek sesle konuşma nedeniyle çıkan bıçak ve silahlı kavgada Mustafa Okkan ile oğlu Cengiz Okkan yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Olaya müdahale eden polislere de ateş açan Suriyeli H.H., vurularak etkisiz hale getirildi.
Olay, dün saat 22.30 sıralarında Gümüştekin Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Okkan (46) kahvede otururken, aynı mahallede bakkal işleten Suriye uyruklu M.H.'yi yüksek sesle konuştuğu iddiasıyla uyardı. Çıkan tartışma, kahvedeki diğer müşterilerin araya girmesiyle büyümeden sonlandı.
Gece saatlerinde M.H., yanına arkadaşlarını da alarak sokaktan geçen Mustafa Okkan ile yanındaki oğlu Cengiz Okkan’ın yolunu kesti. Tarafların yakınları da tartışmaya katılınca silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavga sırasında M.H. ve H.H. yanındaki av tüfekleriyle ateş açtı. Silahtan sıçan saçmaların vücutlarına isabet ettiği baba oğul yere yığıldı.
Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Suriye uyruklu H.H. gelen polis ekiplerine de ateş edince vurularak etkisiz hale getirildi. Çağırılan sağlık ekipleri, Mustafa Okkan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kavgada silah ve bıçakla yaralanan 6 kişi ile polis tarafından vurulan H.H. ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Cengiz Okkan ile H.H. de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralı 5 kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
Ekipler olay sonrası kaçan M.H.’nin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayı duyan mahalle sakinleri ile Suriyeliler arasında gerginlik yaşandı. Polis ekipleri, yeni bir olayın yaşanmaması için mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Gaziantep Valiliği, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Şahinbey İlçemiz Gümüştekin Mahallesinde 16/06/2018 Cumartesi günü saat 22.30 sıralarında Türk ve Suriyeli vatandaşların karıştıkları silahlı bir kavga olayı meydana gelmiştir. Olaya müdahale eden polis ekibimizce yapılan 'dur' ihtarına elindeki av tüfeğiyle ateş ederek karşılık veren şüpheli Suriye vatandaşı H.H. adlı şahıs görevli polis memurumuzun silahla karşılık vermesiyle olay yerinde etkisiz hale getirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

FOTOĞRAFLI

Gaziantep'te bıçak ve silahlı kavga: 3 ölü, 5 yaralı (2)- YenidenGaziantep'te bıçak ve silahlı kavga: 3 ölü, 5 yaralı (2)- YenidenGaziantep'te bıçak ve silahlı kavga: 3 ölü, 5 yaralı (2)- YenidenGaziantep'te bıçak ve silahlı kavga: 3 ölü, 5 yaralı (2)- Yeniden

PARTNERÜnlü isimler bayramda nerede sahne alacak?Ünlü isimler bayramda nerede sahne alacak?
Otomobil, yol kenarındaki otomobile çarptı: 4 yaralıOtomobil, yol kenarındaki otomobile çarptı: 4 yaralı
Hafif ticari araç, çiçekçi kadınlara çarptı: 3 yaralıHafif ticari araç, çiçekçi kadınlara çarptı: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

Nuh’un Gemisi efsanesiyle ilgili araştırma raporu ortaya çıktı: Bu bir gemi oluşumu izi

Nuh’un Gemisi efsanesiyle ilgili araştırma raporu ortaya çıktı: Bu bir gemi oluşumu izi

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

İlginizi Çekebilir

Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!

Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde şoke eden olay! Su kanalında bulundu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde şoke eden olay! Su kanalında bulundu

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yavru köpeğin ölümü infial yarattı! Türkiye bu olayı konuşuyor

Yavru köpeğin ölümü infial yarattı! Türkiye bu olayı konuşuyor

Nevşehir'de gece yarısı gizemli olay! 12 yaşındaki çoban ölü bulundu, 14 yaşındaki çoban kayıp

Nevşehir'de gece yarısı gizemli olay! 12 yaşındaki çoban ölü bulundu, 14 yaşındaki çoban kayıp

Kastamonu'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kastamonu'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bodrum'da hortum paniği! Saniye saniye böyle görüntülendi

Bodrum'da hortum paniği! Saniye saniye böyle görüntülendi

Sakarya'dan sonra Zonguldak'ta da vahşet! Boğazı iple bağlanmış...

Sakarya'dan sonra Zonguldak'ta da vahşet! Boğazı iple bağlanmış...

Denizli'de zincirleme trafik kazası: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Denizli'de zincirleme trafik kazası: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.