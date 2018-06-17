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Gaziantep'te bıçak ve silahlı kavga: 3 ölü, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2018 10:30 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’te, Suriyeli bir grup ile Türk vatandaşları arasında bilinmeyen nedenle çıkan, silahların da kullanıldığı kavgada 2'si Türk vatandaşı 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, Suriyeli bir grup ile Türk vatandaşları arasında bilinmeyen nedenle çıkan, silahların da kullanıldığı kavgada 2'si Türk vatandaşı 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Olay, gece geç saatlerde Hoşgör Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı sokakta oturan Mustafa Okan (46) ile ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu bir kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Tartışma her iki tarafın yakınlarının da katılmasıyla bıçak ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Suriyelilerin ateşlediği tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Mustafa Okan ve ismi öğrenilemeyen oğlu yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Av tüfeğiyle rastgele ateş etmeye devam eden Suriyeli ise ihbar üzerine olay yerine gelen polisin 'Dur' ihtarına uymayınca, açılan uyarı ateşiyle yaralandı. Yaralanan 6 kişi, ihbarla gelen sağlık görevlilerince hastanelere götürüldü. Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralılardan ismi öğrenilemeyen Suriyeli, doktorların çabasına karşın yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren 2'si Türk, 3 kişinin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurum’una götürüldü. Olayı duyan mahalle sakinleri ile Suriyeliler arasında gerginlik gece de yaşandı. Mahalleyi ablukaya alan polis herhangi bir gerginlik yaşanması ihtimaline karşı nöbet tutmaya devam ediyor.

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