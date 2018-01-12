HABER

Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü (2)

YAŞAM HABERLERİ | 12.01.2018 17:09 | Son Güncelleme 2 saat önce

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Para anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada, Uyan Deniz Cankı'nın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Ahmet Y. ile Ercan M., emniyetteki ifadelerinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

Erdoğan, Aysun Kayacı'ya ateş püskürdü

Erdoğan, Aysun Kayacı'ya ateş püskürdü

Yonca Evcimik'ten 'Kapıcı Abdül'e büyük ayıp

Yonca Evcimik'ten 'Kapıcı Abdül'e büyük ayıp

17 yaşında ablasını öldürdü! Cezası belli oldu

17 yaşında ablasını öldürdü! Cezası belli oldu

Hayko Cepkin'in fiziksel özelliğiyle dalga geçen Asena Atalay tepki çekti

Hayko Cepkin'in fiziksel özelliğiyle dalga geçen Asena Atalay tepki çekti

TCMB anketinde yıl sonu dolar/TL tahmini 4,12 oldu

TCMB anketinde yıl sonu dolar/TL tahmini 4,12 oldu

Diğer Haberler
Kızı feryat etmişti! Cinayet zanlısı emniyete gidip 'ben geldim' dedi

Kızı feryat etmişti! Cinayet zanlısı emniyete gidip 'ben geldim' dedi

Marina'nın yüzüne kimyasal madde atan sanığın tahliye talebine ret

Marina'nın yüzüne kimyasal madde atan sanığın tahliye talebine ret

Türkiye'nin konuştuğu olayda 4 yıl sonra flaş karar

Türkiye'nin konuştuğu olayda 4 yıl sonra flaş karar

17 yaşında ablasını öldürdü! Cezası belli oldu

17 yaşında ablasını öldürdü! Cezası belli oldu

Çanakkale’de fuhuş operasyonu! Kadınları köye getirip...

Çanakkale’de fuhuş operasyonu! Kadınları köye getirip...

Kastamonu'da yaşanan vahşetin ayrıntıları kan dondurdu!

Kastamonu'da yaşanan vahşetin ayrıntıları kan dondurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.