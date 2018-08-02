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Gaziantep'te binanın çatısında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2018 18:27 | Son Güncelleme

Mustafa KANLI- GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP'te, Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü'nün de içerisinde yer aldığı 6 katlı binanın çatı katında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Mustafa KANLI- GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP'te, Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü'nün de içerisinde yer aldığı 6 katlı binanın çatı katında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olay, akşam saatlerinde İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü'nün de içerisinde bulunduğu 6 katlı binanın çatısında duman yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla sevk edilen itfaiye ekipleri çatıdaki bilinmeyen nedenle çıkan yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Hasar meydana gelen yangının nedeni araştırılıyor.

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