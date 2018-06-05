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Gaziantep'te bir ayda hırsızlığa 22 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2018 15:55 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, son bir aylık süreçte meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmalarda gözaltına alınan 43 şüpheliden 22'si tutuklandı.

Gaziantep'te bir ayda hırsızlığa 22 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, son bir aylık süreçte meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmalarda gözaltına alınan 43 şüpheliden 22'si tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 3 Mayıs ile 3 Haziran tarihleri arasında meydana gelen 69 hırsızlık olayını aydınlattı. Olaylara karışan 43 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i serbest bırakılırken, 22 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

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